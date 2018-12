Monchique lamenta falta de verba para avançar com medidas após o incêndio

Depois de ver aprovado apenas cerca de 1/3 do valor das candidaturas apresentadas ao PDR 2020, a câmara Municipal de Monchique considera ser impossível avançar com as medidas de estabilização de emergência após o incêndio. Em Monchique, a autarquia candidatou-se em conjunto com as juntas de freguesia, mas de um milhão e 600 mil euros da câmara só foram aprovados cerca de 600 mil e as juntas de freguesia viram também um corte substancial por parte do ministério da Agricultura.

"Só para ter uma ideia a freguesia de Monchique tinha uma candidatura de 479 mil euros e a intenção de aprovação é de 140 mil euros", revela o autarca de Monchique. Rui André considera que, se nada se fizer, com a chegada do inverno há problemas sérios de quedas de árvores, deslizamento de terras e poluição das linhas de água. "Isto é gravíssimo", lamenta o autarca, considerando que está em risco a segurança das pessoas que circulam naquelas estradas.

A repórter Maria Augusta Casaca ouviu o autarca de Monchique e o secretário de Estado das Florestas.

O presidente da câmara lembra que estas medidas de emergência incluem por exemplo a limpeza de linhas de água, a intervenção na rede viária, estabilização de taludes e plantação de espécies autóctones.

A autarquia queixa-se também dos baixos preços propostos para contratar empresas que abram faixas de interrupção de combustível nos terrenos. "Nós abrimos os concursos e eles ficam desertos."

Sobre as medidas de estabilização de emergência a câmara de Monchique pede uma nova apreciação por parte do Ministério da Agricultura mas o Secretário de Estado das Florestas considera que a decisão é definitiva.

Secretário de Estado das Florestas acha justo o montante aprovado

Miguel Freitas argumenta que há sobreposições de candidaturas do ponto de vista das áreas, das acões e das candidaturas apresentadas ao Fundo Ambiental. "Na sexta-feira, coloquei uma equipa do ICNF, do PDR e da Direção Regional de Agricultura do Algarve numa reunião com os técnicos envolvidos no processo."O secretário de estado diz que "concluiu-se que a avaliação estava correta."

" Há uma aprovação de cerca de 2,5 milhões de euros para Estabilição de emergência em Monchique e Silves e cosideramos que é o necessário."

O secretário de estado das Florestas está disponível para discutir o dinheiro disponível para fazer as faixas de interrupção de combustível e avança que vai lançar no próximo ano "uma grande ação" para fazer toda a rede primária da defesa da floresta contra incêndios.