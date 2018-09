Mortes podem subir até 9% se as temperaturas não diminuírem

Se o mundo não cumprir os objetivos de Paris para a redução das temperaturas, a mortalidade pode aumentar entre 1 e 9%. As conclusões foram publicadas esta quinta-feira na revista científica Climate Change.

"Atualmente, estamos numa trajetória para alcançar mais de 3 graus Celsius de aquecimento e, se esta tendência continuar, haverá sérias consequências para a saúde em muitas partes do mundo", disse o coautor do estudo, Antonio Gasparrini, em comunicado.

O acordo de Paris limita o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2 graus, sendo que o o ideal seria que se limitasse a subida a 1,5 ° Celsius.

De acordo com o artigo as zonas do globo mais afetadas serão o sul da Europa, o sudoeste asiático e a América do Sul. Uma queda nas mortes relacionadas com o frio noutras zonas do mundo não será suficiente para compensar o aumento geral da mortalidade.

Este estudo é publicado na mesma semana em que o secretário-geral da ONU alertou para que pode ser tarde demais para impedir "um descontrolo das alterações climáticas", a menos que os países tomem medidas até 2020 para reduzir o aquecimento global.