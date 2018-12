Neste supermercado, tudo o que está nas prateleiras é plástico... retirado do mar

A entrada para a exposição faz-se através de um corredor de plástico, uma espécie de monstro marinho que nos engole e tenta mostrar o efeito da acumulação do plástico no mar.

A exposição tem um supermercado de plástico montado com objetos do dia-a-dia, mas que foram recolhidos nas ações de limpeza de praias. Funciona tal e qual como se estivéssemos num verdadeiro supermercado. Há prateleiras, os objetos estão organizados e etiquetados, com data de validade - mostrando o tempo que cada objeto deverá permanecer a poluir no mar (em alguns casos, ultrapassa os 500 anos!).

A repórter Sara de Melo Rocha foi à descoberta deste mar onde o plástico faz as vezes da água

"Mar de Plástico" pode ser visitada até 27 de março no Moinho de Maré de Alhos Vedros, no concelho da Moita. A mostra itinerante seguirá depois para o Sea Life, no Porto.