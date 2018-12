O que significa, afinal, ser neutro em carbono? A meta de Portugal até 2050

Na rua, os carros são totalmente elétricos ou movidos a hidrogénio, mas ​​​​​​quem habita neste mundo prefere os transportes coletivos. Nas casas, toda a eletricidade é proveniente de fontes renováveis e os produtos que existem nos frigoríficos e nas despensas são locais e com reduzida pegada carbónica.

E se o frigorífico avariar? A reparação ou a reutilização são as primeiras opções onde a reciclagem tem os índices mais elevados de sempre, numa economia circular. Nas indústrias, novos materiais encontram lugar em setores que tinham elevadas emissões de gases com efeitos de estufa.

Este é o mundo que ainda não existe, mas que está a ser pensado para quando se atingir a neutralidade da emissão carbónica - ponto onde as emissões de gases com efeito de estufa não ultrapassam a capacidade de as remover. Esta é a imagem traçada para Portugal em 2050.

Carla Graça da Associação Zero explica a Neutralidade Carbónica, em entrevista à TSF

Comprometido com as Nações Unidas para diminuir as emissões de gases, o Governo apresenta esta terça-feira o Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

Mas Carla Graça, da Associação Zero, em entrevista à TSF, acusou o executivo de enviar alguns sinais contraditórios.

Carla Graça aponta sinais contraditórios ao Governo

O roteiro que está prestes a ser revelado, tem como objetivo a identificação de alternativas nas áreas da energia, transportes, resíduos e agricultura que sejam economicamente viáveis e socialmente aceites.

Para eliminar a pegada carbónica de Portugal, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica defende ainda que os próximos 10 anos serão decisivos para Portugal atingir os seus objetivos.