PAN junta-se à maior manifestação antitouradas dos últimos tempos

O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) junta-se, este sábado, em Madrid, à maior manifestação dos últimos tempos, pela abolição das touradas.



A iniciativa foi organizada pelo PACMA, Partido Animalista espanhol, e arranca com um ato simbólico nas Puertas del Sol, cujo objetivo é vestir Madrid de branco e verde em homenagem a todos os animais que foram torturados e mortos pela indústria tauromáquica.

Numa nota enviada às redações, o PAN prevê que dezenas de milhares de pessoas marchem pelas ruas da capital espanhola, sob o mote #MisiónAbolición: STOP Becerradas, com a intenção de exigir ao governo espanhol, a proibição das bezerradas, prática que ainda permite lidar e matar touros com menos de dois anos de idade.

À TSF, o deputado do PAN, André Silva lembra que a situação nos dois países é muito semelhante em termos de legislação, mas sublinha que Espanha tem conseguido ir mais longe: "A Espanha tem um movimento muito forte e a causa da proteção dos animais está cada vez mais premente."

"Há muitas regiões em Espanha que retiraram os apoios à tauromaquia", diz André Silva à TSF

André Silva irá discursar no final do percurso juntando a sua voz à de outros defensores da abolição como Anja Hazekamp, eurodeputada e membro do Partido para os Animais Holandês, Carmen Manzano, presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Málaga e Silvia Barquero, presidente do PACMA.