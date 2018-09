Pequenos gestos, grandes mudanças, a UNESCO apresenta no Porto os pioneiros da mudança

Maria João Fonseca, diretora de comunicação do museu de história natural da universidade do porto, aponta o objetivo desta mostra, que está visível no Jardim Botânico e na Galeria da Biodiversidade.

Escute a reportagem de Sónia Santos Silva que já visitou a exposição da UNESCO no jardim Botânico do Porto

Ao longo de 46 fotografias e painéis informativos é possível conhecer projetos oriundos dos quatro cantos do mundo - Senegal, Marrocos, Índia, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Maria João Fonseca destaca um exemplo - o do Japão.

Como instituição de acolhimento da exposição internacional da Unesco, o museu teve a oportunidade de integrar um projeto português. A escolha tem morada em Paredes de Coura e chama-se "O Lobo e o Homem: proteger, valorizar e sensibilizar".

Francisco Álvares é o rosto do projeto que arrancou no final do ano passado em Paredes de Coura e que tem como objetivo a valorização do lobo. O investigador do CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos diz que manter os lobos na comunidade é importante e positivo em termos ambientais e em termos económicos.

Dar apoio aos produtores pecuários é outra vertente do projeto. Ajudá-los no processo de indemnização em caso de ataque é um exemplo, mas não só. Francisco Álvares quer diminuir o conflito entre o homem e o lobo. O predador é uma ameaça, mas há práticas antigas que se forem recuperadas diluem o risco de ataque.

Outro objetivo do projeto passa pela formação de crianças e jovens, através de iniciativas em contexto escolar, onde se pretende desmistificar a imagem do lobo.

Vítor Paulo Pereira é presidente da câmara Municipal de Paredes de Coura e diz que não podia ficar indiferente à realidade do concelho, por isso aceitou ser parceiro do projeto.

Na exposição, que é inaugurada esta terça-feira no Jardim Botânico do Porto, vai estar disponível um documentário. Assinado por João Marnoto, o filme revela o olhar do homem - neste caso os pastores e produtores - que vivem em Paredes de Coura.

Em Paredes de Coura existem duas alcateias, com cerca de dez lobos no conjunto. Em Portugal, a comunidade é de cerca de três centenas.