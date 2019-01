Portugal com plano de contingência para bactéria 'Xylella fastidiosa'

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, assegurou esta sexta-feira que o Governo tem um plano de contingência para fazer face à bactéria 'Xylella fastidiosa' e que é necessário estar atento aos seus sintomas nas plantas.

"Temos um plano de contingência. Estamos a fazer prospeções simultâneas por todo o território e foi isso que nos permitiu detetar pela primeira vez numa planta que não é uma planta que tenha utilização económica", disse o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural aos jornalistas, à margem de uma visita à Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, onde acompanhou o primeiro-ministro António Costa.

Portugal informou oficialmente a Comissão Europeia da presença da bactéria 'Xylella fastidiosa' em plantas de lavanda no jardim de um 'zoo' em Vila Nova de Gaia, Porto, disse à agência Lusa fonte comunitária.

A presença da bactéria, que ataca espécies como oliveiras e amendoeiras e para a qual não há cura, foi detetada "em 41 plantas de lavanda num jardim de um 'zoo' - ou seja, não numa zona agrícola - em Vila Nova de Gaia".

O ministro da Agricultura referiu que após a deteção da bactéria foram aplicadas as medidas corretivas, como "o imediato isolamento do local e a destruição de todas as plantas infetadas".

"Temos de estar atentos aos sinais. Os sintomas são conhecidos. A Direção Geral de Alimentação e Veterinária tem vindo a divulgá-los junto dos produtores. Naturalmente que a preocupação é muito grande, mas se estivermos todos atentos e atuarmos prontamente temos de coexistir com este problema, como coexistem os outros países que estão com ele confrontados".

Assegurou que o Governo estará à altura de controlar a bactéria 'Xylella fastidiosa' que "se teme muito que possa vir a afetar, sobretudo, os olivais".

A planta onde foi detetada a presença da bactéria 'Xylella fastidiosa' foi "destruída imediatamente depois de comunicação" da tutela, indicou esta sexta-feira à Lusa fonte do Zoo de Santo Inácio, concelho de Vila Nova de Gaia.

Fonte deste equipamento confirmou que "no início do ano foram feitas análises às plantas" e que "a bactéria citada foi detetada num único canteiro".

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural disse que no país "não há mais casos conhecidos".

Desde 2015, têm sido detetadas diferentes subespécies da bactéria ?Xylella fastidiosa' em França, Espanha e Itália em espécies ornamentais e também agrícolas.

A subespécie multíplex está associada a 58 espécies/géneros de plantas, entre eles, a amendoeira, a cerejeira, a ameixeira, a oliveira, o sobreiro, a figueira e muitas plantas ornamentais e da flora espontânea.