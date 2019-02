Português vence 2.º lugar num dos mais importantes concursos de fotografias de oceanos

O português João Rodrigues conquistou o segundo lugar na categoria "Conservação marinha", num dos mais importantes concursos de fotografias de oceanos, o Underwater Photographer of the Year.

PUB

A imagem premiada foi captada na Indonésia e retrata uma espécie em vias de extinção. Ouvido pela TSF, João Rodrigues, descreve o momento registado pela objetiva e a história por trás da imagem.

"A imagem apresenta uma raia diabo, mais conhecida por jamanta. É uma espécie parente próximo dos tubarões e o que acontece é que estas populações estão em declínio devido à sobre-exploração pesqueira. Nesta fotografia capto o momento dramático em que o aldeão de uma vila de Java está em fase de processamento deste peixe, para extração das guelras que depois são entregues aos fornecedores para o mercado asiático".

João Rodrigues é biólogo marinho na Universidade dos Açores e sublinha que este prémio é um importante alertar de consciências para os riscos que atingem os oceanos.

"É a oportunidade de poder mostrar problemas associados ao ecossistema marinho, é poder dar voz a este animais e mostrar como é que os humanos estão a explorar os recursos naturais de forma pouco sustentável. É um alertar de consciências para tomar medidas necessárias e conseguir chegar a um equilíbrio neste tipo de atividades".

O júri considera que a fotografia de João Rodrigues é angustiante, mas a mensagem muito importante e deve ser vista pelo maior número de pessoas possível.

João Rodrigues conquistou o segundo lugar na categoria "Conservação marinha" no Underwater Photographer os the Year, um dos mais importantes concursos do mundo de fotografias de oceanos.