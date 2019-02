Reciclagem: sabe onde pôr cápsulas de café, lâmpadas ou CD?

Quando o ecoponto não é solução para alguns resíduos que temos em casa começam as dúvidas, por exemplo: onde pôr lâmpadas estragadas, velhos CD ou até a bateria do carro que acabou de avariar?

Os materiais, embalagens, equipamentos e componentes são um mundo sem fim de resíduos e é normal que a decisão de colocar o material no sítio certo não seja uma tarefa fácil. Para tirar dúvidas e apontar caminhos no momento de separar o lixo, a Quercus lança este sábado uma aplicação móvel, a WasteApp.

"A aplicação pretende tirar dúvidas sobre o que se pode colocar nos ecopontos amarelo, verde e azul, e como procurar destinos mais próximos das nossas casas para entregar, por exemplo, um eletrodoméstico antigo ou outro resíduo que tenhamos lá em casa e para o qual procuramos um destino", explica Carmen Lina, coordenadora da Quercus para a área dos resíduos.

Além de explicações, a WasteApp tem uma lista de mapas e coordenadas GPS de locais em todo o país onde se faz reutilização e reciclagem. O objetivo é ir atualizando a lista para otimizar a aplicação e, para isso, a Quercus conta com o contributo dos utilizadores para identificar pontos e locais que não estejam mencionados.

Todos os dias cada português produz uma média de 1,32 kg de lixo, contribuindo para uma produção anual de 4,75 milhões de toneladas de resíduos urbanos. No entanto, apenas 17% dos resíduos produzidos em Portugal são encaminhados para os ecopontos. Um número baixo, admite Carmen Lima, que se deve em grande parte ao desconhecimento que ainda reina sobre a reciclagem.

"Há muitas pessoas que têm dúvidas se podem ou não colocar cápsulas de café no ecoponto amarelo [nós respondemos que não e onde é que podem ser entregues], mas também há muitas pessoas que têm duvidas sobre, por exemplo, as lâmpadas ou os eletrodomésticos ou até os medicamentos. Há pessoas que acham que podem colocar a embalagem de cartão dos medicamentos do ecoponto azul [nós respondemos que não, devem entregar na farmácia]", nota a coordenadora da Quercus.

A WasteApp não implica registo, está disponível a partir deste sábado nas versões iOS e Android para smartphone, tablet e computador e pode ser descarregada gratuitamente a partir das Lojas AppStore e GooglePlay.