Seis projetos e uma petição para travar poluição no Tejo

O Parlamento debate esta quinta-feira uma petição e seis projetos de resolução para reforçar as medidas de proteção ambiental do Rio Tejo, com parte das propostas a apostarem no encerramento da Central Nuclear de Almaraz e em mudanças nos acordos hídricos com Espanha.

Os projetos de resolução são apresentados pelo PSD, PCP, BE, CDS, PEV e PAN, deixando apenas o PS sem qualquer proposta em discussão neste debate.

Do lado dos cidadãos, há uma petição com quase 5 mil assinaturas que também estará em cima da mesa. Paulo Constantino, o primeiro subscritor, sublinha que a água já chega de Espanha em péssimo estado e com elevados níveis de radioatividade, bem superiores aos que se registam noutros rios portugueses.

Paulo Constantino, do proTEJO - Movimento Pelo TEJO, explica quais as zonas do rio com mais poluição

Paulo Constantino destaca os perigos da central nuclear em Almaraz

O Movimento pelo Tejo - proTejo, que recolheu as assinaturas, pede à Assembleia da República que recomende ao Governo atuar junto das instâncias europeias e do Governo espanhol com vista ao encerramento da Central Nuclear de Almaraz e que legisle no sentido de existir uma "ação rigorosa e consequente da fiscalização ambiental contra a poluição, crescente e contínua, que cada vez mais devasta o rio Tejo e seus afluentes".