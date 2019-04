TAP teve o segundo maior crescimento das emissões de carbono na Europa

De acordo com os dados da Comissão Europeia, as emissões de carbono da TAP aumentaram 13% nos últimos dois anos. A companhia aérea portuguesa foi a segunda que mais cresceu no que toca à emissão de gases com efeito de estufa.

PUB

Ouvido pela TSF, Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, não fica surpreendido com os números e lamenta que o problema continue a aumentar: "Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2018, as emissões da TAP aumentaram 30%. Claro que temos a recuperação da economia e a atratividade de Portugal em termos de turismo, mas não deixa de ser preocupante este aumento de tráfego aéreo, que não pode ser ignorado em termos de impacto nas alterações climáticas."

A jornalista Maria Miguel Cabo revela o mau desempenho ambiental da TAP

Depois das centrais térmicas a carvão, a TAP é o quinto maior emissor de carbono em Portugal. Para Francisco Ferreira o problema só se resolve com o fim dos benefícios fiscais das companhias aéreas.

"No combustível rodoviário pagamos IVA, pagamos o imposto sobre os produtos petrolíferos e, no caso da aviação, esses são subsídios indiretos, são benefícios fiscais diretos, na medida em que esses impostos não são pagos. Se queremos ser sérios em relação às alterações climáticas, não podemos tapar os olhos", nota o ambientalista.

As emissões de gases com efeito de estufa dos voos efetuados dentro do espaço europeu aumentaram 26,3% nos últimos cinco anos, ultrapassando, de longe, qualquer outro modo de transporte. Só no ano passado, as emissões de carbono da aviação cresceram 5% no espaço europeu.

A Ryanair é o 10.º maior emissor de carbono na Europa, com emissões equivalentes às centrais a carvão mais poluentes.