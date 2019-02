Tartaruga que se pensava extinta há cem anos foi descoberta nas Galápagos

Uma tartaruga gigante, da espécie Chelonoidis phantasticus, que se acreditava estar extinta há mais de 100 anos, foi descoberta na ilha Fernandina, nos Galápagos.

Uma expedição liderada pelo grupo ambientalista Galápagos Conservancy descobriu um exemplar fêmea da também chamada como tartaruga gigante da ilha Fernandina que se pensava extinta devido as erupções vulcânicas no século passado.

O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente do Equador, Marcelo Mata, no Twitter:

Segundo o jornal The Guardian, a tartaruga encontrada foi levada para o Centro de Reprodução da Ilha de Santa Cruz, onde será protegida num recinto fechado.

Pode ser o último exemplar vivo desta espécie, mas há vestígios que podem indicar a presença de mais animais. Se forem encontradas mais tartarugas o objetivo, segundo o diretor do Parque Nacional Galápagos, Danny Rueda, ​​​​​​é avançar para a reprodução em cativeiro.

Há 15 espécies de tartarugas gigantes nativas das ilhas Galápagos, das quais duas estão formalmente extintas.