Um veleiro feito de plástico recolhido nas praias

O FlipFlopi é um veleiro de nove metros feito a partir de 10 toneladas de plásticos descartáveis. As cores garridas vêm dos milhares de chinelos que o revestem. Vai iniciar uma viagem que quer lembrar o impacto do plástico nos ecossistemas marinhos.

A iniciativa, que conta com a parceria da campanha das Nações Unidas "Clean Seas", arranca a 24 de janeiro com uma expedição de 500 quilómetros ao longo da costa africana, entre o Quénia e Zanzibar, e com paragens em seis locais.

Apesar do material ser diferente (plástico encontrado nas praias), o veleiro foi construído seguindo regras antigas. Tem a forma de um dhow, barcos tradicionais com os quais Vasco da Gama se cruzou no seu caminho para a Índia.

De acordo com um relatório recente sobre os limites legais ao uso de plásticos descartáveis, as Nações Unidas concluíram que 127 de 192 países adotaram algum tipo de legislação para regular o uso de sacos de plástico e que 27 países aprovaram legislação para banir produtos e materiais específicos, como pratos, copos, palhinhas.

A expedição vai começar na ilha de Lamu, no Quénia, a 24 de janeiro e deverá chegar a Stone Town, em Zanzibar, a 7 de fevereiro.

A viagem acontece um mês antes da próxima assembleia sobre o ambiente das Nações Unidas que juntará mais de 150 ministros do Ambiente em Nairobi.