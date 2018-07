"Uma Aventura" com tartarugas. Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada "no fundo do mar"

Foi uma viagem para um local afastado da costa, a 12 milhas náuticas de Portimão. O barco da Marinha levou as duas tartarugas reabilitadas no Zoomarine para devolvê-las à natureza.

A Oculus e a Océane são da espécie caretta caretta, a tartaruga-marinha-comum, e foram apanhadas nas redes de um barco de pesca.

A repórter Maria Augusta Casaca acompanhou o regresso ao mar das tartarugas Oculus e Oceáne

Élio Vicente, diretor do Porto de Abrigo do Zoomarine, afirma que hoje há muito mais consciência ambiental que permite dar esperança de vida a estes animais. "Estiveram um ano connosco e aumentaram quase 10 quilos."

A bordo do barco da Marinha estavam duas viajantes especiais: Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. As escritoras viram como se processa o salvamento destes animais no Zoomarine."Tivemos oportunidade de ver como são tratadas, e como os técnicos têm tanto respeito pelos animais", contam.

Isabel Alçada já tem uma certeza: desta viagem vai sair um novo livro, uma nova aventura. "O nosso próximo livro vai ser 'Uma Aventura no Fundo do Mar' e gostamos sempre de contactar com quem sabe sobre o assunto."

No final, a Oculus e a Oceáne foram devolvidas ao mar, nadaram e submergiram rapidamente.