O ministro do Ambiente não tem vontade de se sentar à mesa com Espanha para negociar o que quer que seja. Esta é reação do partido Os Verdes depois das declarações de João Pedro Matos Fernandes que, em entrevista à TSF e Diário de Notícias, colocou de lado a renegociação da Convenção dos Rios Ibéricos até ao fim da legislatura.

A Convenção de Albufeira já tem 21 anos e é uma das matérias incluídas na posição conjunta d'Os Verdes com o Partido Socialista que sustenta o apoio parlamentar do partido ecologista ao Governo.

No entanto, na Entrevista TSF/DN, o ministro defendeu que negociar agora novos valores de caudais anuais seria o mesmo que "ir buscar lã e sair tosquiado".

Ouvida pela TSF, Manuela Cunha, d'Os Verdes, diz não compreender os argumentos do ministro e lembra que o ministro do Ambiente comprometeu-se "em fazer uma espécie de caderno de encargos" do que seria necessário renegociar com Espanha, algo que "até agora não foi apresentado".

Manuela Cunha adianta que os Verdes estão empenhados que, até ao fim desta legislatura, o acordo definido na posição conjunta seja respeitado.