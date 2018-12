Do Pokeball Plus ao relógio da Apple, quais os gadgets favoritos de 2018?

Pode já ir tarde para as compras de Natal, mas para quem gosta de espreitar listas sobre o ano que passou o artigo em que o site The Verge elenca os seus gadgets favoritos de 2018. São os equipamentos preferidos de quem trabalha para este site, mas não necessariamente os melhores do ano, uma lista não muito extensa que começa com um brinquedo.

O Pokeball Plus é para fãs da Nintendo e dos Pokemons em particular. Trata-se de uma bola que pode servir para jogar o jogo em frente a um televisor, ou na switch. Dá também só para levar a bola no bolso, para transportar os pokemons por aí, natureza fora.

Ouça o Mundo Digital, um programa com assinatura de Rui Tukayana

Ainda na categoria dos brinquedos, o My Special Aflac Duck também saltou para a lista de preferidos do site , e apesar de ser um brinquedo é também mais qualquer coisa. Trata-se de um pato, em peluche, com uma boa dose de tecnologia integrada. O alvo da ideia são as crianças com cancro. O que se pretendeu foi criar um brinquedo com o qual as crianças pudessem interagir num ambiente hospitalar, e, sem darem por isso, também aprender alguns truques para sofrerem um pouco menos antes ou depois das operações.

Outros gadgets favoritos são a quarta geração dos relógios da Apple, a câmara fotográfica fullframe: Sony alfa7 III, também da Sony, os auscultadores 1000X M3 e ainda a Google Home Hub, um equipamento que faz lembrar as antigas molduras digitais, mas desta vez com inteligência artificial incorporada. A Google Home Hub é um ecrã que se pode ter no quarto ou na cozinha a lista de momentos em que pode ser útil não termina. Pena é que ainda não se venda por cá.