Vinte e seis. Nem mais um, nem menos um. Todos a serem mostrados em Barcelona, na World Mobile Congress.

PUB

Entre eles há alguns que se destacam. É o caso do Max P18K Pop, um monstro.

Um equipamento com características medianas que mais parece um tijolo. Tem quase dois centímetros de grossura. E isso, por culpa da bateria. É enorme. Tem uma autonomia que atinge, diz a Energizer, as 90 horas de conversa ao telefone. Faz lembrar um power-bank (dos muito grandes) com um telefone integrado.

Este equipamento, Max P18K Pop, tem um outro dado interessante. A câmara das selfies está escondida e um toque no topo faz com que ela saia, daí o Pop no nome. A câmara é, aparentemente, a primeira deste género (pop-up) a ter um duplo-sensor.

Quem também vai ter uma câmara destas é o Energizer U620S Pop. Este não tem a espessura de três iPhones, mas tem características um pouco mais interessantes do que o seu irmão anafado.

Por fim, um foldable. Um equipamento que ainda é um protótipo e que não tem data para o lançamento. Aqui o ecrã principal é de 6" enquanto o interno é de 8,1 polegadas. Sabe-se que terá um processador Snapdragon, 8GB de RAM, 256GB de espaço, Android 9 e uma bateria imponente: 10.000 mAh.