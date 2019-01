A Honor chegou a Portugal

Ouça a peça de Rui Tukayana

Há já algum tempo que era possível comprar os telefones da Honor, mas esta subsidiária da Huawei, uma das que mais vende na China, resolveu implementar-se a sério no nosso país e o objetivo é, até ao final do ano, ficar com 5% do mercado.

Os telemóveis desta marca apontam a um público jovem e o equipamento que foi mostrado esta terça-feira em Lisboa tem pelo menos um dado que o prova totalmente: a câmara das selfies é de 24MP. Um número bastante superior aos apresentados pela combinação das lentes traseiras: de 13 e 2MP.

Chama-se Honor 10 Lite e vai ser vendido em três cores. A bateria é generosa, de 3400 miliamperes, e o ecrã é full HD. Noventa por cento da superfície é composta pelo ecrã, o já habitual notch está no topo e tem a forma de um pingo de chuva.

Os 250 euros que vai custar são a prova que não se trata de um topo de gama e nem sequer é o telemóvel mais poderoso da Honor.

Esse será o View 20, que por enquanto só se vende na China, mas, ou no final deste mês ou no início do próximo, também será disponibilizado em Portugal. O preço deverá rondar, dizem os responsáveis, os 400 euros.