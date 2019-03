A superlua volta a iluminar o céu pela última vez este ano

A primeira superlua do ano foi especial porque foi acompanhada de um eclipse total , a segunda foi a maior , a terceira, na madrugada desta quinta-feira, será a última do ano.

Pela terceira e última vez em 2019 a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra, pelo que esta noite, pela 01h43, vai parecer maior e mais brilhante no céu.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa​​​​​, a​​ melhor altura para observar o fenómeno será já ao final desta tarde, no momento em que a lua nasce pelas 18h17 em Lisboa, no Porto às 18h13, no Funchal pelas 18h53 e em Ponta Delgada às 18h27.

Como habitual, a lua vai também assumir um tom avermelhado, uma vez que a luz solar é filtrada pela atmosfera da terra, sendo absorvidas as tonalidades azuis e prevalecendo as vermelhas. Quanto mais próxima estiver a Lua da terra, maior é a refração dos raios vermelhos.

Neste perigeu, que ocorreu às 19h46 desta terça-feira, a Lua esteve a uma distância de 359.377,000 quilómetros da Terra.

Uma Lua primaveril

A superlua desta quinta-feira coincide com outro fenómeno astronómico, o Equinócio da Primavera, que ocorre esta quarta-feira às 21h58. É o momento que marca o início da primavera no Hemisfério Norte, estação que se prolonga 92.789 dias até ao próximo Solstício, no dia 21 de junho.

Nos dois equinócios do ano o dia e a noite têm a mesma duração. A partir daqui, até ao início do outono, o Sol começa a percorrer um arco mais longo e mais alto no céu todos os dias, pelo que o dia se estende e as noites ficam cada vez mais curtas. No Hemisfério Sul, onde o dia 20 de março marca o início do Equinócio de Outono, acontece exatamente o oposto.

É preciso esperar quase um ano até que a superlua volte a iluminar o céu noturno. A próxima será no dia 9 de março de 2020.

Consulte aqui a lista de todas as superluas até 2050