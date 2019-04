Foram dois momentos negativos que, por serem tão raros são motivo de notícia.

E nenhum deles é algo do outro mundo. Nada do género de baterias que pegam fogo espontaneamente, ou de telemóveis que podem ser usados para espiar pelo governo chinês. Nada disso. Mesmo assim, ao nível da Apple podem ser colocados no campo do escandaloso. Ou pelo menos, podem pôr alguém a pensar que na Apple algo se passa e nem tudo vai bem.

Primeiro, surgiu a notícia de que a Apple cancelou o lançamento do AirPower. Era um carregador sem-fios para iPhones e iPads apresentado ainda em setembro de 2017, mas que até agora não tinha visto a luz do dia. A explicar o cancelamento a fabricante apenas disse que o AirPower que tinham desenvolvido "não estava ao nível dos altos-padrões dos produtos" da Apple e por isso foi descontinuado ainda antes de ser posto à venda.

O outro problema é mais complicado de resolver. A marca finalmente admitiu que os teclados dos seus MacBooks podem ser uma fonte de problemas. Sem nunca dizer que se trata de um mal generalizado, a Apple lá foi pedindo desculpa porque a borracha de silicone que foi incluída sob as teclas para tornar o teclado mais silencioso e também (ainda) mais fino tem causado problemas a alguns utilizadores. O que se passa é que basta uma migalha ficar presa na membrana, e o teclado pode deixar de funcionar.

Quanto à hipótese de, à semelhança do Airpower, também deixar de fazer estes teclados substituindo a tecnologia por outra, por enquanto, a Apple não se pronunciou. Talvez o faça quando apresentar novos portáteis.