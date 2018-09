Apple lança novos iPhones, mas já se sabe quase tudo. Acompanhe aqui

É dia de apresentação de novos produtos da Apple. A tecnológica lança esta quarta-feira uma nova linha de iPhones, mas já se sabe (quase) tudo sobre eles. Pode ver aqui o streaming do evento.

Os leaks - fugas de informação - têm sido uma constante nos últimos anos e, hoje em dia, raramente é lançado algum produto sem que as suas especificações e nomes se conheçam. Há quem culpe os funcionários, há quem culpe o sistema de segurança da Foxconn, a construtora dos produtos, e há quem defenda até que estes leaks são propositados e acabam por servir como uma estratégia de marketing.

Nesta senda, e tendo em conta aquilo que a imprensa especializada tem publicado ao longo dos últimos meses, a Apple deve lançar (mesmo) no evento desta quarta-feira três novos iPhones: Xs, Xs Max e Xr.

Estes nomes foram, aliás, os leaks mais recentes: esta quarta-feira, o site da Apple "deixou escapar" estes três nomes, que acabaram entretanto por ser confirmados.

Passando para o lado mais técnico dos dispositivos, devem seguir a linha do iPhone X, lançado no último ano. Têm um ecrã quase sem bordas e um notch, a polémica "monocelha" no topo do ecrã, que forma um recorte onde estão inseridos a câmara frontal, o auscultador e alguns sensores.

Os tamanhos dos ecrãs destes três novos dispositivos são, também, um dos leaks devem ser confirmados. No site da Apple foram encontradas as três dimensões dos ecrãs, ainda antes de serem apresentados: 5.8, 6.1 e 6.5 polegadas. Como termo de comparação, o iPhone X, lançado em 2017, tem um ecrã de 5.8 polegadas, o menor dos três tamanhos que devem ser lançados neste evento.

Ora, com os três nomes e os três tamanhos de ecrã diferentes nas mãos, o evento pode confirmar aquilo que, mais uma vez, o site já tinha deixado escapar: a correspondência entre eles. O iPhone Xs terá o ecrã mais pequeno, de 5.8 polegadas, ao passo que o Xs Max terá o maior, de 6.5. Resta então o Xr, com um ecrã de 6.1 polegadas.

Falemos de armazenamento. Os smartphones são, cada vez mais, autênticos computadores de bolso e como em qualquer computador, há documentos, fotos, aplicações e ficheiros que precisam de ser guardados. Para isto, a Apple disponibiliza armazenamentos de 64, 128 (exclusivo iPhone Xr), 256 e, pela primeira vez, 512 GB, opção que vai ser exclusiva do iPhone Xs.

Nem só de iPhones vive o homem

No evento desta quarta-feira foi também apresentada uma nova versão de um gadget: o Apple Watch Series 4. Duas versões dele, na verdade.

O Watch Series 4 será uma versão atualizada do gadget. Uma das principais novidades é a capacidade de fazer eletrocardiogramas capazes de detetar fibrilhação arterial, alertando depois o utilizador. O relógio usa um sensor elétrico para gerar estes exames, que podem depois ser partilhados com médicos.

Os ecrãs quadrados têm arestas com comprimentos de 40 e 44 milímetros, quando os tamanhos anteriores eram de 38 e 42 mm.

A versão com GPS custará 399 dólares, enquanto a versão capaz de se ligar a dados móveis vê o seu preço começar nos 499 dólares.