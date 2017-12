Apple pede desculpa por tornar telemóveis antigos mais lentos

A Apple publicou uma nota no seu site em que pede desculpa aos consumidores pela forma como tratou o caso das baterias e prometeu fazer uma série de mudanças "para reconhecer a lealdade e recuperar a confiança de quem duvidas das intenções da empresa".

A empresa prometeu a partir do próximo mês cortar em mais de metade o preço das baterias dos iPhone 6 e modelos mais antigos e criar ainda um sistema que permite aos utilizadores perceber se a bateria do seu telemóvel está em mau estado e, consequentemente, a afetar o desempenho do telefone.