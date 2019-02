Apple prepara novidades com tamanhos nunca vistos

Ming-Chi Kuo, o analista de mercado que melhor interpreta os sinais e os rumores vindos da Apple, diz que a marca fundada por Steve Jobs está a trabalhar em várias novidades.

Coisas tão novas que, na prática, nunca ninguém viu algo desse género em produtos da marca californiana.

Assim, o que o analista está a dizer aos seus clientes é que acredita que ainda este ano a Apple vai lançar uma linha completamente nova de portáteis MacBook Pro. Para além do aspeto, relativamente ao qual nada se sabe, a grande novidade é mesmo o tamanho do ecrã: 16 polegadas ou 16,5 polegadas. Será a primeira vez que a fabricante lança um equipamento com um painel assim.

Mas as estreias vão para além dos portáteis.

Para além do Mac Pro, o desktop que chegará este ano com a hipótese de se fazerem upgrades facilmente. A Apple deve estar a preparar o lançamento de um monitor ainda maior do que tudo o que já tinha feito.

Em 2016 a Apple tinha deixado de fazer monitores. O último foi o Thunderbolt Display. Mas, ao que tudo indica, está de volta a esse mercado: é um ecrã 6K, diz o analista, de 31,5 polegadas, com uma tecnologia do tipo miniLED.

Não será a tecnologia mais avançada, já que não é 8K, nem microLED, mas tendo em conta o que a Apple é capaz de fazer vai ser interessante de certeza.

Datas mais concretas, para além do lançamento em 2019, é que ainda não há.