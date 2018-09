As análises aos novos iPhone recomendam: "Calma, não compre já"

O que a fabricante afirmou acerca dos seus novos equipamentos é algo que disse de todos os modelos que os antecederam. Mas o que dizem os especialistas? Que talvez seja melhor não ter pressa.

E tudo devido ao preço. Os iPhone estão cada vez mais caros, mas no próximo mês vai aparecer o XR, uma máquina que parece ser mais que suficiente para muita gente, e não tão cara quanto a atual geração de iPhone.

Sendo assim, o Wall Street Journal recomenda a quem já tem um iPhone X que "espere sentadinho pelo XR". Isto a menos que se queira "um ecrã enorme, como tem o XS Max".

Um alerta também para o vidro que a Apple diz ser "o mais durável do mundo", mas que se rachou da primeira vez que caiu num chão de madeira da casa da jornalista.

Por seu lado, a CNBC concorda com a Apple: estes são os melhores iPhone de sempre e "mesmo os melhores telefones no mercado", mas a atualização do X para o XS, não se justifica. "Em resumo", escreve a cadeia televisiva, "face ao já estupendo iPhone X, o iPhone XS oferece melhorias impressionantes na câmara, mas mesmo assim o conselho é que se espere (até outubro) para se perceber que tal é o iPhone XR". O site CNET considera o mesmo, ao mesmo tempo que sublinha que a câmara dos novos equipamentos é excelente.

O TechRadar chama a atenção para a forma como o desenho do gigante Max pode ser enganador. O Mashable concorda: olhando para o preço, "esperar pelo XR faz sentido já que tem quase tudo o que o XSe o iPhone XS Max têm".