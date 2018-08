As imagens, os rumores e as novidades do novo iPhone

Sempre que um produto da Apple é lançado os amantes de tecnologia vasculham a internet à procura dos rumores que façam os geeks sonhar. Daqui a menos de duas semanas, no dia 12 de setembro, a gigante americana vai apresentar as novidades tecnológicas aos jornalistas e já se fazem as primeiras apostas.

O site 9to5mac, especializado em notícias e rumores relacionados com a Apple, avança que a empresa deve apresentar ao mundo dois novos modelos de iPhone OLED de 5,8 e 6,5 polegadas, com uma opção de cor dourada nunca antes comercializada. O nome apontado para o novo smartphone é iPhone XS.

"Podemos dizer com certeza que o nome será iPhone XS, o modelo OLED será apresentado em dois tamanhos, incluindo uma versão maior, e cada um será disponibilizado num tom dourado, pela primeira vez.", pode ler-se no site que mostra ainda imagens inéditas dos novos modelos.

As imagens dos novos modelos terão origem numa fuga de informação e foram divulgadas por Guilherme Rambo, conhecido por antecipar as novidades da Apple. Não é certo, contudo, que o segredo tenha escapado dos dedos de uma empresa tão poderosa, levantando as suspeitas de que se pode tratar de uma estratégia de marketing.

Apesar da especulação, a Apple apenas enviou aos jornalistas um convite para o evento com a indicação do local, do dia e da hora. A imagem do convite é um círculo redondo dourado, que parece confirmar os rumores que falam da nova cor do iPhone.

Guilherme Rambo prevê ainda que a Apple apresente também o novo relógio inteligente da marca, o Apple Watch Series 4.