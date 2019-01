Cego e sem cor. Assim é o primeiro escaravelho português descoberto em águas subterrâneas

Não tem olhos nem pigmentação e vive debaixo da terra. O escaravelho aquático "Iberoporus pluto" foi o primeiro exemplar desta espécie de besouros a ser descoberto em Portugal e vive exclusivamente em águas subterrâneas.



A fêmea com um comprimento de 2,8 mm e uma largura de 1,1 mm foi descoberta na gruta de Soprador do Carvalho, no concelho de Penela, por Ana Sofia Reboleira, da Universidade de Copenhaga (Dinamarca), e Ignacio Ribera, da Universidade de Pompeu Fabra, em Barcelona (Espanha) e publicada no jornali científico ZooKeys.

O estudo explica que, apesar de o escaravelho ser identificado pelos investigadores como uma espécie que se movimenta exclusivamente em águas subterrâneas, as patas longas e as antenas indicam poucas capacidades para nadar.

Os autores do estudo explicaram que "o conhecimento da fauna subterrânea de Portugal aumentou significativamente na última década, com a identificação de um elevado número de espécies exclusivamente subterrâneas e o estabelecimento de novos padrões biogeográficos".

O nome da espécie "Iberoporus Pluto" é uma referência ao governante do mundo subterrâneo na mitologia grega: Plutão.