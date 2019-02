Coimbra tem o único laboratório de radioatividade com acreditação internacional

Alcides Pereira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e responsável por este laboratório que abriu as portas à TSF, defende também a elaboração de um mapa de risco que identifique as zonas mais problemáticas do país. Contudo, sabe-se que o Norte e o interior centro são das regiões onde existem mais radioatividade devido às suas condições naturais.

Ouça a reportagem no Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra

É no Laboratório de Radioatividade Natural do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que está a máquina que nos permite medir a radioatividade presente no ar, no solo, na água e nos materiais de construção.

Alcides Pereira é o professor responsável pelo laboratório onde trabalham mais 3 investigadores.

Começou tudo nos anos 90. Hoje é o único na Península Ibérica que analisa todas as substâncias radioativas naturais em simultâneo: como o radão, o urânio ou o rádio 226, que está na origem das radiografias ou da radioterapia.

Portugal, pelas suas condições naturais, é um país com propensão para a radioatividade e o número de minas que existiam no país, sobretudo de urânio, são a prova disso.

Contudo, os sítios mais radioativos não são obrigatoriamente os locais onde as minas estão localizadas. Pelo contrário, outros há, sem grandes vantagens económicas para serem explorados, onde os gases radioativos são em maior quantidade.

O norte e o centro interior são as zonas do país onde a presença de radioatividade é maior, por questões geológicas.

No entanto, Alcides Pereira refere que a intenção não é a de lançar alertas ou o pânico. Nunca um concelho, ou um distrito são radioativos na totalidade dos seus territórios. Poderão sê-lo, esporadicamente em alguns algumas dezenas, centenas ou milhares de metros quadrados restritos. O importante é que se utilizem as ferramentas ao dispor para analisar o solo, o ar e a água, e não construir, por exemplo, um edifício num destes locais.

Por exemplo, as casas mais antigas, por falta de informação podem estar mais expostas a esta situação. Contudo, não fica por aqui a lista de cuidados a ter. As novas construções, para respeitarem a eficiência energética, podem tornar-se problemáticas quando não se tomam os devidos cuidados.

Fazer um teste ao ar de sua casa e à sua radioatividade pode até ser uma coisa simples e se a preocupação é o dinheiro, quanto custa um teste ao ar de sua casa? Pode ficar a saber o preço na reportagem áudio.

O ideal mesmo seria existir um mapa de risco que identificasse as zonas mais problemáticas do país no que respeita à exposição do ser humano a radiações ionizantes de origem natural, porque a exposição é contínua e há no território português locais mais problemáticos que outros.