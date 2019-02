Concelho da Guarda vai ter 70% de área coberta por fibra ótica

O concelho da Guarda vai passar a ter uma cobertura de fibra ótica na ordem dos 70%, anunciou esta terça-feira a Altice Portugal em comunicado. A empresa explica que um dos principais objetivos deste projeto é o de " reduzir assimetrias e contrariar a postura do mercado". apostando nos territórios do interior do país.

Este anúncio surge alguns meses depois de o "pai" do primeiro satélite português, Fernando Carvalho Rodrigues, que está atualmente a residir em Casal de Cinza, no concelho da Guarda, ter revelado sentir-se afastado da "aldeia global" devido à fraca condição das infraestruturas tecnológicas na região.

Na altura, em entrevista à TSF, Fernando Carvalho Rodrigues considerava "escandaloso" que a aldeia onde vive há cinco anos, habitada por duas dezenas de pessoas, não tenha fibra, mesmo estando a 12 quilómetros da cidade da Guarda.

"Metade da população de Casal de Cinza foi morta durante as invasões francesas para que os senhores em Lisboa fossem um país independente. Quantos mais é que tinham que morrer para eles porem cá fibra?", questionava.

A resposta chegou meses depois, inserida num projeto que tem como objetivo "cobrir a totalidade do país com rede de fibra ótica até 2020. A meta são 5,3 milhões de casas nos 308 concelhos e em mais de 27 mil locais, valores que tornarão Portugal no primeiro país da Europa a atingir 100% de cobertura de rede de fibra ótica", lê-se no comunicado da Altice.

Leitura também é aposta

Além da fibra ótica, também as "cabines de leitura" vão chegar ao concelho da Guarda e, em concreto, à freguesia de Mêda. Na povoação será instalada uma antiga cabina telefónica que servirá de "microbiblioteca" comunitária, para a qual serão doados livros que ficarão ao dispor de quem os quiser ler, numa lógica de partilha.

