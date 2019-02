Confirma-se o nome que tinha surgido sob a forma de rumor nos últimos dias: o telefone da Samsung cujo ecrã se dobra chama-se Fold.



Samsung Galaxy Fold.

PUB

E confirma-se também que vai ser mais caro do que tudo o que anda por aí.

É composto por dois ecrãs. Um de 4,6 polegadas AMOLED. Este é o que está na parte de fora do equipamento e como não é o maior poderá ser visto como o secundário, no entanto... vai ser este que vai ser usado para aquelas funções mais rápidas, como ligar a alguém.

Depois, o Fold tem um outro ecrã, de 7,3 polegadas este sim flexível, infinty e também AMOLED.

Este ecrã é o que aparece quando se abre o equipamento como um livro e é este que tem de provar que apesar de ser maleável é tão resistente e tem um tempo de vida igual a todos os outros.

Para acalmar as suspeitas de que não será assim, a Samsung garante que testou o painel e ele aguenta ser dobrado 200 mil vezes. É o equivalente a cem vezes por dia ao longo de cinco anos. A ser verdade, não parece mal.

Sobre o Fold, há coisas que a fabricante coreana ainda não revelou. É o caso do processador. Já quanto à memória RAM sabe-se que terá, pelo menos, uma versão com 12GB e com 512 para armazenamento.

Claro que, por ter dois ecrã, quando está fechado este equipamento é mais largo que os smartphones atuais: mede 1,7 centímetros, mas aberto desce para os 7 milímetros.

Para além disto, a Samsung desvendou pormenores sobre as câmaras, a bateria, o software e o preço.

Na América vai custar o equivalente a 1750 euros, mas é natural que por cá seja ainda mais caro do que isso.

Vai estar à venda a 26 de abril, mas Portugal não está na lista de primeiras nações a receberem o Fold. Há que esperar.