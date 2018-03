Depois da crise, estará o cérebro dos portugueses melhor?

Está a decorrer a Semana Internacional do Cérebro, uma iniciativa para divulgar as neurociências junto da população - para conhecermos melhor a massa cinzenta que todos trazemos dentro da cabeça.

Em Portugal, a semana do cérebro é organizada pela Sociedade Portuguesa de Neurociências, em parceria com a Ciência Viva

O tema desta ano é "O Cérebro e o Stress" e a sessão de abertura do evento acontece esta terça-feira, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com um debate sobre "O stress no contexto universitário".

Ao longo da semana, irão decorrer várias atividades nas escolas promovidas por neurocientistas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras e todo os que estudam o cérebro humano.

Isaura Tavares, presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências, explicou à TSF que o cérebro dos portugueses tem todas as condições para funcionar bem, agora que passou a crise. Os investigadores portugueses dão cartas no estrangeiro, mas é preciso evitar a fuga dos cérebros que estudam o cérebro... muitas vezes em stress.