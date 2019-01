Do Espaço para as redes sociais. Colisão de meteorito com a Lua filmada pela primeira vez

Um fenómeno astronómico passou do Espaço para as redes sociais quando um meteorito caiu na face visível da lua, durante o eclipse da madrugada desta segunda-feira, a "Super Lua Vermelha". Não é, certamente, a primeira vez que um meteorito colide com o planeta satélite da Terra, mas é a primeira vez que o episódio é filmado.

O momento foi registado pelos telescópios do projeto MIDAS desenvolvido por José María Madiedo, da Universidade de Huelva, e José Luis Ortiz, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia. E foi o investigador da Universidade de Huelva que partilhou no Twitter o momento inédito.

José María Madiedo adiantou ao National Geographic que o mais provável é que se trate de um fragmento de um cometa e não de um asteroide: "Nesse caso, a velocidade média de impacto seria de cerca de 61 mil quilómetros por hora."

O cientista explicou ainda que o impacto de um meteorito não ocorre da mesma maneira na Terra e na Lua, porque o planeta azul tem uma atmosfera que age como um escudo que leva à destruição dos "invasores" antes de atingirem o solo: "Não há atmosfera na Lua e não há nada que impeça uma rocha quando estabelece um rumo de colisão em direção à Lua."