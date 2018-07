O preço foi avançado pela agência Reuters que falou com duas fontes conhecedoras dos planos de Jeff Bezos (o dono da Amazon e da Blue Origin) para a primeira fase de turismo espacial a bordo do projectil. Os bilhetes devem ser postos à venda durante 2019.

O foguetão em causa chama-se New Shepard e tem vindo a ser testado nos últimos anos. No final de 2017 o voo incluiu, pela primeira vez, a cápsula onde serão transportados os passageiros. A mesma cápsula já fui levada ao espaço uma outra vez.

Por enquanto têm sido manequins a fazer as vezes de passageiros, mas "em breve" devem começar os testes com humanos a bordo. Isso mesmo disseram alguns executivos da Blue Origin numa reunião com investidores da empresa.

A companhia, tal como a Amazon, tem sede em Seattle e ao contrário da concorrente Space X (de Elon Musk) tem sido reservada quanto a pormenores acerca do desenvolvimento dos seus foguetões. Sabe-se, no entanto, que a cápsula tem lotação máxima de seis passageiros e que atinge uma altitude de 100km acima da Terra, o que a coloca no espaço suborbital: o suficiente para se sentir durante alguns minutos a ausência de gravidade e ver a curvatura do planeta.

Um outro pormenor do seu desenho é que as janelas para os passageiros olharem para o planeta são três vezes maiores, diz a Blue Origin, do que as de um Boeing 747.

Outra concorrente da Blue Origin é a Virgin Galactic. A companhia cobra 215 mil euros por bilhete, mas ainda não anunciou quando começa a pôr humanos no espaço. O que confirma é já ter vendido perto de 650 bilhetes .