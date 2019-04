Por exemplo, na categoria das tudo-em-um, procuradas principalmente por famílias com filhos, a que mais se destaca atualmente é a HP OfficeJet Pro 8720.

A seu favor: é muitíssimo fácil de configurar, o WiFi é fiável e o ecrã sensível ao toque tem menus úteis. Depois, é compatível com tudo e mais alguma coisa: Windows, Mac, Linux, ChromeOS, também iOS e Android. As impressões são boas, as imagens ficam com bom aspeto e o texto bem definido. E claro, como é uma tudo-num: imprime, copia e faz scans, rapidamente e dos dois lados de uma folha. A OfficeJet Pro 8720 da HP merece ainda elogios porque o seu design faz com nem seja necessário abrir-se um tabuleiro para evitar que as folhas caiam para o chão depois de impressas.

Já para os que procuram uma impressora a laser, o que se recomenda é a Color LaserJet Pro M254dw também da HP. Imprime de tudo: desde declarações de IRS, até envelopes ou relatórios para entregar ao chefe na segunda-feira de manhã. O touchscreen funciona bem, a velocidade a que imprime folhas é bastante rápida. Mas é o software incluído que faz com que esta impressora laser (a cores) se destaque: a LaserJet Pro M254dw é muito menos frustrante do que as competidoras.

Estas são recomendações do site Wirecutter que há anos tem vindo a testar muitas das impressoras que chegam ao mercado.