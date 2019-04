Em 2015, a Nasa lançou um desafio para o desenvolvimento de casas ideais para viver "na Lua, Marte e além". Na semana passada anunciou os três finalistas.

A equipa SEArch + / Apis Cor ficou em primeiro lugar no 3D-Printed Habitat Challenge, com uma estrutura cilíndrica que comporta mais do que um piso e aberturas para permitir a entrada de luz natural.

A Zoperhous propõe um conjunto de estruturas modulares esféricas de diferentes tamanhos para diferentes propósitos. Ficou em segundo lugar.

Classificada em terceiro lugar, o grupo Mars Incubator criou um design modular com quatro espaços, incluindo uma estufa para plantas.

Esta foi a penúltima etapa da última fase da competição. Cada modelo foi avaliado a nível arquitetónico e estético, tendo em conta sobretudo a viabilidade da construção. Tem de ser possível fabricar todas as casas no local de forma autónoma, e estas têm de ter pelo menos 92 metros quadrados e instalações adequadas a quatro pessoas.

Na próxima etapa da competição, agendada para o início de maio, os finalistas terão de recorrer à impressão 3D para reproduzir modelos à escala dos seus projetos com um terço do tamanho original.