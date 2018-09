Foi em 2002 que a iRobot apresentou os primeiros Roomba e, desde então, os seus clientes têm sonhado com um aspirador que não só acabe com o pó e os pelos do gato, mas que, depois de dar uma volta a casa, seja também capaz de esvaziar o seu conteúdo no balde do lixo.

Um desejo que já é possível cumprir. Por apenas 810 euros. Na América.

O segredo para a novidade está na base que é usada para recarregar a bateria do robô. É lá que está o balde do lixo que, há semelhança dos contentores 1.0, também precisa de um saco para não sujar o próprio balde. É aqui que as coisas ficam ainda mais caras: apesar do Roomba i7+ ser um aspirador sem saco, o balde precisa de uns sacos especiais - e cada um custa cerca de 5 euros.

A iRobot estima que seja necessário, em média, um saco por mês, portanto, aos 810 euros do robô convém orçamentar mais algumas moedas todos os meses.

A empresa sublinha que o i7+ é ainda mais inteligente que a geração anterior dos seus robôs. Agora não só mapeia toda a casa, como também se lembra da planta da casa de uma sessão para a outra - e através da app, os seus donos podem dizer-lhe se há uma divisão da casa onde é suposto o robô esfregar o chão com mais afinco.