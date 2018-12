A Ford acaba de apresentar um novo protótipo e em vez de um veículo de quatro rodas, o que a fabricante americana tem para mostrar é uma casota para cães.

São muitos os cachorros que têm um medo terrível do fogo-de-artifício, ou de fenómenos mais naturais como as trovoadas e na Ford há engenheiros que parecem atentos e solidários com os cães.

Tanto assim, que desenvolveram uma casota que inclui tecnologia de cancelamento de ruído.

Por enquanto, nem tudo foi desvendado acerca desta abrigo cheio de tecnologia, mas é certo que para além dos microfones e altifalantes que produzem um som que é o negativo das explosões a casota inclui nas suas paredes um isolamento em cortiça. Tem também ventilação à prova de som e ainda uma porta automática que permite ao cachorro entrar e sair sempre que se quiser refugiar.

Na verdade, esta casota é uma espécie de adaptação de uma tecnologia já aplicada num outro equipamento já que alguns dos veículos desta marca, como é o caso do SUV Edge, têm um sistema deste género integrado.

A Ford garante que esta casota é um protótipo, mas a expressão "por enquanto" não deixa de ser sublinhada.