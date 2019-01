EUA autorizam botão invisível da Google

E se os seus dedos fossem um botão? A Google foi autorizada pela FCC (Comissão Federal de Comunicações) a utilizar uma tecnologia inovadora que permite controlar aparelhos tecnológicos sem tocar nos mesmos, através de radares.

De acordo com a agência Reuters, os sensores do Projeto Soli vão permitir que os utilizadores controlem as máquinas, pressionando um botão invisível entre o polegar e os dedos indicadores ou girando um disco virtual, esfregando o polegar contra o dedo indicador.

Foto: projeto soli

Para a FCC, esta tecnologia "servirá o interesse público, fornecendo recursos inovadores de controlo de dispositivos, usando a tecnologia de gestos sem toque". Esta inovação tecnológica pode ser particularmente importante para pessoas com dificuldades na fala e na mobilidade.

A Google acredita que "as interações parecem ser físicas e responsivas", uma vez que a resposta dos aparelhos é gerada pela sensação háptica, isto é, relativa ao tato.

Os sensores Soli vão poder agora ser utilizados em níveis de potência mais altos do que os permitidos atualmente e podem, inclusive, ser operados a bordo de aeronaves.