Há um produto português no top de vendas da Amazon. Destina-se a animais de estimação

Findster é uma empresa de sucesso nos Estados Unidos, mas tem origem portuguesa. O produto que está a fazer furor consiste num localizador para a coleira de animais de estimação, permitindo assim saber onde está o animal, em tempo real.

Em declarações ao Dinheiro Vivo, o​​​​​ diretor de operações, André Carvalheira, refere que o que diferencia o produto português dos seus rivais diretos é a ausência de mensalidades e a possibilidade de visualizar em tempo real a localização do animal. Apesar de custar 149.99 dólares (cerca de 131 euros), e os seus adversários terem um custo entre os 15 e 59 dólares, a empresa portuguesa conseguiu crescer 650% desde a sua entrada, no final do verão de 2018, no mercado de produtos para animais de estimação nos Estados Unidos - avaliado em qualquer coisa como 72 mil milhões de dólares. É neste mercado que a empresa foca os seus esforços, mas diz que ainda há bastante espaço de crescimento, devido à maior disponibilidade dos consumidores para gastarem mais com os seus animais.

Os excelentes resultados junto do gigante Amazon fazem com que a empresa se direcione mais para países onde o inglês seja a língua materna, embora esteja sempre com atenção para mercados diferentes e interessantes.