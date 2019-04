Há quem diga que boa parte da tecnologia incluída nos equipamentos da Huawei só chegaram à fabricante chinesa porque esta faz uma leitura "bastante criativa" daquilo que é a Propriedade Intelectual. No entanto, certo é que nos últimos dois anos a Huawei tem sido a primeira, ou das primeiras, a lançar equipamentos com os sensores ou capacidades mais inovadoras.

Basta olhar para a câmara fotográfica para saber que é isso que acontece com o Huawei P30 Pro que amanhã chega ao mercado. Aqui, no Mundo Digital, já o testámos. Encontra a análise completa clicando neste link.

Um primeiro exemplo dessas características inéditas esconde-se no interior do equipamento, atrás de uma objectiva quadrada. Trata-se da lente telefoto, um periscópio que faz um zoom óptico de cinco vezes, um feito que nenhum outro telemóvel é capaz de imitar. Depois há ainda a lente Time of Flight que, não sendo inédita, é pelo menos rara num smartphone.

Por fim, há ainda o sensor principal que sofreu aquilo que a Huawei apelida de "revolução na forma como a luz é processada pelo sistema de captura de imagens". A volta foi tão grande que o P30 Pro é capaz de tirar fotografias em situações de quase penumbra. Algo que a concorrência só consegue sonhar.

Ainda na lista de elogios estão coisas como o processador Kirin 980 aliado aos 8GB de memória interna (e o desempenho que ambos permitem), a bateria de 4200 mAh (e a respetiva autonomia), o ecrã OLED de 6,47", a moldura no topo do ecrã (que quase não existe, já que o altifalante está escondido atrás do painel frontal), a qualidade da construção e as cores utilizadas... e por aí fora,

Até o carregador Super Fast Charge, que eleva a bateria dos 0 aos 70% em meia hora é merecedora de nota francamente positiva.

Mas tudo somado, é mesmo a câmara que se destaca. É imensamente versátil e à noite faz coisas que mais parecem ficção científica.

Em Portugal vai ser vendido em duas versões. O Huawei P30 Pro de 128GB custará 1000 euros, ao passo que o modelo com 256GB vai estar à venda (a partir de amanhã, 5 de abril) por €1200. Vem com o Android 9, o sistema operativo mais recente produzido pela Google.