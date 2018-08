Huawei supera Apple e torna-se na segunda maior vendedora de smartphones

A Huawei conseguiu mais um feito no mercado das telecomunicações ao tornar-se a segunda marca de smartphones mais vendida do mundo.

A marca chinesa vendeu 54,2 milhões de telemóveis no segundo trimestre do presente ano, o que representou uma subida de 11% para 15,8%, superando a Apple que passou dos 11,8% para os 12,1% de 2017 para 2018.

Desta forma, a gigante tecnológica Apple passa para terceiro lugar, após a Samsung e a Huawei. A Samsung sofreu uma queda e diminuiu substancialmente as suas vendas, cerca de 10,8%, o que a coloca agora com 20,9% das vendas do mercado.

A Xiaomi encontra-se neste momento no quarto lugar com 9,3% do mercado, seguido da Oppo, com 8,6%.

Os números revelados pela IDC explicam que o crescimento da Huawei se deve essencialmente à liderança na China, onde chega aos 27% de vendas.