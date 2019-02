Quinze de fevereiro. É esta a data prevista para a iRobot pôr à venda em Portugal o mais inteligente dos Room. Na prática, o mais avançado de todos os robôs aspiradores que o dinheiro pode comprar.

E por falar em dinheiro... também há preços. Já lá vamos.

É um bichinho feito pela iRobot, uma marca pioneira no campo dos robôs domésticos, e olhando para ele, assim à primeira vista, é bem parecido com aqueles que a marca norte-americana lançou em 2002. Mas se o aspeto é o mesmo, já a tecnologia não tem muito a ver. E face aos equipamentos que o antecederam, o que a mais recente geração de robôs-aspiradores traz de novo traduz-se em duas tecnologias.

"Conhece a planta da casa. Entende as ordens"

A primeira tecnologia inovadora é a que permite que o i7 seja capaz de mapear e memorizar a planta de toda a casa, para não ter de passar duas vezes pelo mesmo sítio. E isto inclui vários pisos da mesma habitação. Ou então do apartamento ao lado, se quiser dividir despesas com o vizinho.

É também esta tecnologia de mapeamento e memorização que permite ao dono direcionar o Roomba i7 a uma divisão em concreto e mandá-lo aspirar. E isto faz-se através da voz, recorrendo à Alexa da Amazon, ou então através da app para smartphones que serve de companheira ao robô.

"Esvazia o depósito sozinho"

A outra maravilha tecnológica que é uma novidade implica um acessório: um caixote do lixo. E é isto que o separa a sério de todos os outros robôs aspiradores disponíveis no mercado. Depois de ter aspirado a casa, quem comprar a versão i7+, vai ver o seu robô a fazer a descarga automática da sujidade para um outro reservatório. São uns segundos de trasfega e o bichinho fica logo pronto para mais uma sessão de aspiração. Vão ser dias e dias (e dias) sem ter de meter as mãos no lixo! A ideia é que o dono só de vez em quando tenha de tratar da manutenção do dispositivo.

A iRobot explica que a tal Clean Base (o tal balde do lixo) tem capacidade para acomodar 30 depósitos de sujidade e resíduos trazidos pelo Roomba. Na prática, só quando está cheio é que é preciso pensar no robô. É a app instalada no telemóvel que dá dá o sinal de alerta de que já não cabe nem mais um novelo de pelos do gato e que é preciso trocar o saco que lhe serve de reservatório. Ainda não há preços para esses sacos em Portugal, mas na América custam cinco euros cada. É. Leu bem.

Mas o não é só porque tem mapeamento ou porque põe o lixo no lugar dele que o i7+ é um robô inteligente. Pelo menos é isso que a iRobot afirma: "O Roomba i7+ ajusta automaticamente a altura da cabeça de limpeza, de modo a que as duas escovas possam adaptar-se ao solo. Uma escova liberta a sujidade e a outra move-se na direção oposta para extrai-la para o interior do depósito".

E é mais trabalhador que uma formiguinha: "O Roomba i7+ está sempre à procura de locais que precisem de maior atenção. Os sensores do robô reconhecem as zonas mais sujas, como por exemplo as áreas junto à porta de entrada, e limpam-nas de forma mais profunda".

Tecnologia (muita tecnologia reconheça-se) que não está ao alcance de todas as carteiras. O iRobot Roomba i7+, com tudo incluído, vai custar 1200 euros. Já a versão sem Clean Base (ou seja, sem balde do lixo incluído) vai custar 900 euros.