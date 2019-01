No primeiro dia do novo ano a New Horizons sobrevoou pela primeira vez Ultima Thule , o corpo celeste mais longínquo já visitado no Sistema Solar, a seis mil milhões de quilómetros da Terra, na Cintura de Kuiper.

A sonda espacial terá tirado cerca de 900 imagens durante os poucos segundos que sobrevoava o Ultima Thule, a uma distância de cerca de 3.500 quilómetros. Eis a primeira divulgada pela NASA:

Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

O nome oficial deste corpo celeste é 2014 MU69, mas a comunidade científica começou a designa-lo com a expressão latina que tradicionalmente se refere a um local distante, para lá do mundo conhecido.

A missão da New Horizons foi acompanhada por Bryan May, guitarrista dos Queen e astrofísico, que até compôs uma música para a ocasião, à qual chamou "New Horizons (Ultima Thule Mix)".

"Esta missão representa para mim o espírito de aventura, descoberta e investigação que é inerente ao espírito humano", disse Bryan May quando a sonda da NASA estava prestes a sobrevoar a Ultima Thule.

Os primeiros dados da New Horizons demoraram seis horas e oito minutos a chegar à Terra e mais serão divulgados nos próximos 20 meses.

Em 2017 os investigadores já tinham descoberto que a Ultima Thule não era esférica, mas só agora foi possível desvendar a sua forma - é uma espécie de amendoim - e o seu eixo de rotação.

Foto: EPA/JOEL KOWSKY / NASA

