Já há vida na lua. Semente de algodão levada pelos chineses germinou

A primeira "mini experiência" na biosfera da lua foi um sucesso. Uma das sementes de algodão levadas pela soda chinesa Chang'e 4 germinou.

Segundo uma equipa de cientistas da Universidade de Chongqing, China, trata-se de um feito inédito, a a primeira experiência do género realizada com sucesso por um satélite.

A sonda Chang'e 4, chegou ao lado oculto da lua no dia 3 de janeiro, levando consigo sementes de algodão, colza, batata, ovos de mosca da fruta e algumas leveduras, mas para já apenas uma brotou.

O objetivo é perceber se é possível criar condições para a agricultura, criando uma biosfera artificial, já que as temperaturas na superfície lunar podem exceder os 100 graus celsius durante o dia e os 100 negativos durante a noite e num ambiente com mais radiação solar e uma gravidade menor do que na terra.

Xie Gengxin, encarregue pela experiência, explica que a sua equipa desenhou um recipiente capaz de manter a temperatura entre 1 e 30 graus, permitindo a entrada de luz natural, água e nutrientes.

Os investigadores asseguram que não há risco de poluir o ambiente lunar: Mesmo que alguns destes organismos saíssem do recipiente "não teriam hipóteses de sobreviver" sem oxigénio.

Segundo o jornal South China Morning Post, este cilindro de alumínio com três quilos, 18 cm de altura e 16 cm de diâmetro, custou mais de 10 milhões de yuan (cerca de 1,29 milhões de euros).

As primeiras plantas a germinar no espaço foram zínias (flores), na Estação Espacial Internacional, em 2016.

Depois do sucesso da Chang'e-4, a China vai enviar para a lua uma nova sonda ainda este ano.

A Chang'e 5 vai ser enviada para o lado visível do satélite natural no final de 2019 com objetivo de recolher amostras de matéria, em parte para testar a potencialidade do solo lunar como material de construção.

Com estas missões a China quer abrir caminho à construção na superfície da lua e a longo prazo espera estabelecer uma estação espacial com presença permanente de tripulantes.