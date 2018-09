Chama-se MagicScroll, é uma espécie de pergaminho dos tempos modernos e pode ser o ponto que faltava para mais uma revolução tecnológica em telemóveis e tablets.

O dispositivo foi desenvolvido pelo Media Lab da Queen"s University, no Canadá, e conta com dois botões giratórios nas extremidades, onde é possível controlar o movimento do ecrã.

Com o tablet dobrável é ainda possível abrir o ecrã para as suas dimensões máximas, as 7.5 polegadas que foram anunciadas pelos investigadores canadianos.

Nas imagens publicadas vê-se ainda uma chamada telefónica feita através do aparelho eletrónico, o que prova que pode estar a caminhar-se no sentido de telemóveis dobráveis, para além dos tablets.

Roel Vertegaal, professor e diretor do laboratório da universidade, recorda que a equipa se inspirou nos pergaminhos antigos porque a forma permite uma experiência mais natural e ininterrupta de longos cronogramas visuais".

O objetivo dos investigadores é aperfeiçoar o modelo do MagicScroll, para que se alcance o tamanho semelhante a uma caneta, o que facilitaria o transporte e utilização.