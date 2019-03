Mais de 1500 estudantes de 90 países participam no Campeonato Mundial de Programação

Mais de 1500 estudantes universitários de 90 países participam no Campeonato Mundial de Programação que começa este domingo no Porto. É a maior e a mais antiga competição do género e este ano cabe à Universidade do Porto a organização do evento.

PUB

O vice-reitor, Fernando Silva, explica que o campeonato é uma oportunidade para as empresas recrutarem novos talentos.

"Nós temos empresas que, de alguma forma, se estão a mostrar, do ponto de vista tecnológico, e a tentar, de alguma forma, captar alguns destes estudantes para que possam num curto prazo possam vir a candidatar-se ou a trabalhar futuramente em Portugal."

Os 1500 alunos são finalistas que pertencem às melhores universidades do mundo e foram apurados após as eliminatórias que envolveram 50 mil estudantes. O objetivo da competição é resolver problemas informáticos em contrarrelógio.

"Decorre durante cinco horas, cada equipa tem três estudantes e um computador apenas disponível e tem que resolver cerca de doze problemas. Tem que haver um trabalho de equipa de forma a maximizar o tempo que tem disponível de computador. Ganha a equipa que conseguir resolver mais problemas em menos tempo", explica Fernando Silva.

Uma equipa da Universidade do Porto representa Portugal no Campeonato Mundial de Programação que decorre até sexta-feira na Alfândega do Porto e inclui varias atividades paralelas para os alunos.