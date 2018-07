Chama-se marsha, é um habitat vertical "marciano" pensado e projetado para o planeta sensação: Marte. A "obra" é responsabilidade da Al SpaceFactory, que criou este protótipo em resposta a um desafio lançado pela NASA.

O projeto marca um afastamento radical de esquemas de habitações anteriores tipificados por cúpulas baixas ou estruturas enterradas, um pouco à imagem dos lares terrestres que são pensados principalmente em função da gravidade e do vento. As condições únicas em Marte levaram a empresa a inventar uma estrutura otimizada para lidar com a pressão atmosférica interna e as tensões estruturais: um módulo vertical semelhante a um ovo com uma pegada ecológica mínima.

Esta inovação desafia a imagem convencional da arquitetura da "era espacial", concentrando-se na criação de espaços altamente habitáveis, sintonizados com as demandas da missão do planeta vermelho.

Para concretizar os desafios de construção no lar do Monte Olimpo, a solução AI SpaceFactory baseia-se em materiais colhidos da superfície marciana, uma tecnologia conhecida como ISRU (utilização de recursos in-situ). Numa formulação de uma mistura inovadora de fibra de basalto extraída da rocha marciana e bioplástico renovável (ácido polilático ou PLA) derivada de plantas cultivadas em Marte - eliminando a dependência de transporte a partir de materiais da Terra.

Poderá ser este o ponto de partida para a preparação da chegada dos primeiros colonos a Marte. O resultado é um lar altamente credível e evocativo, com uma beleza alienígena ainda que familiar.

Ao nível do solo, fica a "garagem" que é a interface com sistemas externos e atividades de exploração com um "laboratório húmido" de apoio. Logo acima, há 34 metros quadrados de laboratório seco e cozinha que funcionam como o centro principal. No terceiro nível estão as cabines individuais, o saneamento e o jardim hidropônico. No topo, o brilhante "skyroom" é dedicado a usos recreativos informais e exercícios. Cada nível tem pelo menos uma janela, que juntos cobrem todo o panorama de 360 ​​°.

A principal fonte de energia para um assentamento marciano será nuclear e, apesar apesar da distância ser maior em relação à terra, o sol é uma fonte de energia viável na superfície do segundo menor planeta do sistema solar.