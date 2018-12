MILFs, hentai, gangbangs e… Fortnite: o que procurou o mundo no Pornhub em 2018

O Pornhub registou um aumento de cinco mil milhões de visitas face a 2017. Neste ano que passou, os sempre atarefados servidores deste site contabilizaram 33 mil milhões de visitas. É uma média de 95 milhões de visitantes todos os dias. O site faz as contas e diz que é como se toda a população do Canadá, da Polónia e da Austrália se juntassem à volta dos seus computadores para assistir a pornografia.

E desses 33 mil milhões, 29% são mulheres. Uma subida de três pontos percentuais face ao ano anterior.

Foto: Pornhub

No comunicado onde dá conta dos resultados deste ano, o Pornhub sublinha que transfere, por segundo, cerca de 147GB e que, nesse mesmo instante, 55 novas pessoas assistem à sex-tape que ajudou (há uns anos) a catapultar Kim Kardashian para a fama.

À semelhança do Google, também o Pornhub publica um Top10 de novas tendências nas buscas. No topo dessa lista está Stormy Daniels, a atriz porno envolvida num escândalo sexual com Donald Trump.

Foto: Pornhub

E, a provar que no Pornhub há muita gente que precisa de sair de casa dos pais, em segundo lugar nas tendências ficou o videojogo Fortnite.

Já nas buscas absolutas, o que reina são os clássicos de sempre. Neste campeonato, a palavra mais procurada foi "lésbicas". Em segundo lugar ficou um termo talvez não muito conhecido: "Hentai". Porque somos curiosos e não sabíamos (cof, cof) fomos à Wikipédia ver do que se trata. Diz a enciclopédia que "Hentai" é um subgénero dos desenhos japoneses manga e anime, caracterizado por protagonistas sobresexualizados e por imagens - e enredos - sexualmente explícitos.

Por fim, a fechar este pódio está uma sigla em inglês que já se tornou de todo o mundo: "MILF".

Foto: Pornhub

O comunicado do Pornhub tem muitos mais dados e, em alguns casos, debruça-se em pormenor sobre as buscas por país. Portugal não faz parte dessa lista, mas o país aparece a azul no mapa que mostra o termo mais procurado por cada nação. E o que quer dizer o azul? Lésbicas.

Foto: Pornhub

Mas desengane-se quem estava a pensar que o termo resulta de um fetiche dos homens. Os dados revelam que são as mulheres quem mais procura por vídeos com sexo entre pelo menos duas mulheres.

Foto: Pornhub

Quanto a países, os laços de proximidade com Portugal obrigam que o destaque se faça sobre duas nações. A de Jair Bolsonaro está num honroso 12.º lugar no que diz respeito ao número de visitantes e Espanha segue imediatamente a seguir.

E o que procuram os brasileiros? Bonecada. Hentai.