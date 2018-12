A internet, em especial a criação de conteúdos, atravessa uma fase de incerteza devido ao Artigo 13, proposto pela Comissão Europeia. Com os últimos dias do ano a aproximarem-se, chega a altura de ver (ou rever) quais os vídeos que mais minutos de visualização agregaram em si. As listas abaixo resultam de uma combinação do número e tempo médio de visualizações, comentários, gostos e partilhas.

Top nacional:

1. ♫ JOGA GOSTOSO ♫ | (BLAYA - FAZ GOSTOSO) | PARÓDIA MUNDIAL 2018

2. Canção n.º 13: Cláudia Pascoal - "O Jardim" | Final | Festival da Canção 2018

3. Shawn Mendes x Portugal (FPF Official World Cup Song)

4. Canção n.º 4: Diogo Piçarra - "Canção do Fim" - 2.ª Semifinal | Festival da Canção 2018

5. WUANT - YouTuber (Video Oficial)

6. A MINHA NOVA CASA ! ( DARKOLANDIA )

7. O FIM DA CASA DOS YOUTUBERS

8. COMO IRRITAR UM JOGADOR DE LOL #8

9. Hino Festival Panda 2018 - PANDA E A AMIZADE

10. 100 PERGUNTAS (idiotas) QUE NÃO TÊM RESPOSTA

No top nacional de música surgem, sobretudo, músicas cantadas em português. Brasil e Portugal são os países com mais peso nesta tabela classificativa, que tem ainda espaço para a música latina.

Top nacional de música:

1. MC Kekel e MC Rita - Amor de Verdade (KondZilla)

​​​​2. Lartiste - Mafiosa feat. Caroliina

3. Wet Bed Gang - Devia ir (Áudio Oficial) . Prod. Charlie Beats

4. Kevinho e Simone & Simaria - Ta Tum Tum (KondZilla)

5. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

6. MC MM feat DJ RD - Só Quer Vrau (KondZilla)

7. Piruka - Já Se Passou Tudo ft. 1Kilo (Knust, Baviera, Pablo Martins & Mz) - Prod. Khapo

8. Calema - Casa de Madeira

9. David Carreira - O Problema É Que Ela É Linda ft. Deejay Télio, Mc Zuka (Videoclip Oficial)⚡

10. Mastiksoul "Tou na moda" feat. Los Manitos / Team Strada