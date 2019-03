Não se deixe enganar pelo nome fofinho. Scotty foi o maior dinossauro carnívoro do mundo

O fóssil de um tiranossauro que há 66 milhões de anos habitou a região de Saskatchewan, no Canadá, é o maior encontrado até hoje. A descoberta foi revelada por um estudo publicado no ​​​​​​​site The Anatomical Record.

Em comunicado, o autor do estudo e investigador no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Alberta, Scott Persons, afirma que "este é o rex das rexes", acrescentando que

"há considerável variedade de tamanhos entre os tiranossauros. Alguns eram mais magros do que outros, e alguns eram mais robustos. Scotty era mais robusto e mais pesado do que outros T-Rex conhecidos."

Batizado Scotty devido ao whisky escocês com que os investigadores festejaram a descoberta, o fóssil foi encontrado em 1991, mas as escavações duraram mais dez anos. Recentemente, os paleontólogos conseguiram estudar o esqueleto e perceber o quão diferente era de outros exemplares da espécie. O dinossauro pesava cerca de 9,7 toneladas e tinha 13 metros de comprimento. Números que o tornam no maior dinossauro carnívoro conhecido.

Os cientistas encontraram várias lesões nos ossos do carnívoro: "uma mandíbula infetada, costelas partidas e o que parece ser uma mordidela de outro T-Rex", adiantou Persons. "Para os padrões dos tiranossauros, teve uma vida extraordinariamente longa e violenta", concluiu. Os tiranossauros não eram conhecidos por viver muito tempo, mas Scotty tinha mais de 30 anos quando morreu.

Dados mostram que nas últimas três décadas o número de tiranossauros encontrados triplicou e Scott Persons não fecha a porta a novas descobertas: "Penso que haverá sempre descobertas maiores. Mas até agora, este tiranossauro em particular é o maior predador terrestre conhecido".

A partir de maio, Scotty pode ser visto no Royal Saskatchewan Museum, em Regina, no Canadá.

