NASA revela novas fotos e dados sobre Júpiter

Parece ser inimaginável existir algum sinal de vida por ali. A sonda especial da NASA que foi lançada para a órbita em 2011, a Juno, revelou que a superfície de Júpiter é altamente profunda e turbulenta, rodeada de vários ciclones.

Segundo um estudo feito em quatro edições da revista científica Nature, com base em dados da NASA, a sonda detetou que o planeta tem uma profundidade ainda desconhecida e uma superfície constituída por fortes ciclones. Os ventos que aí ocorrem sopram a várias direções e a mais de 300 quilómetros por hora.

Por enquanto, ainda não há informações sobre o que realmente existe dentro do planeta. No entanto, Yohai Kaspi, professor de ciências planetárias em Israel e coinvestigador da missão da sonda,l afirmou no website da NASA que "A Juno foi concebida para olhar além [daquilo que considera como] nuvens".

Neste que é o planeta gasoso, com a presença de 99% de hidrogénio e hélio, a NASA revelou uma fotografia a infravermelhos que não deixa ninguém indiferente.